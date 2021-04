In rosso la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,75%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.135 punti.Variazioni negative per il(-0,71%); come pure, in ribasso l'(-0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,32%),(+0,57%) e(+0,43%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,66%),(-1,81%) e(-1,22%).del Dow Jones,(+3,82%),(+2,32%),(+1,78%) e(+1,24%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,10%.In apnea, che arretra del 4,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,28%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,25%.(+1,54%),(+1,25%),(+1,24%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,39%.Affonda, con un ribasso del 5,48%.Crolla, con una flessione del 4,01%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,67%.