Tonica Wall Street. Tonfo di Netflix con frenata nuovi abbonati

(Teleborsa) - Si muove al rialzo la borsa di Wall Street dopo un avvio improntato sulla cautela. Gli investitori già guardano alla riunione di politica monetaria dellain calendario la prossima settimana. Domani sarà la volta dellaTra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,67%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 4.158 punti. Rialzi frazionali anche per il(+0,32%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,29%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,43%),(+1,39%) e(+1,09%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,93%) e(-0,86%).del Dow Jones,(+3,14%),(+2,61%),(+2,02%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,60%.Tra i(+8,85%),(+8,51%),(+6,33%) e(+5,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,06%.Calo deciso per, che segna un -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.