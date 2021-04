AdR prima a collocare Sustainability-Linked bond: emissione è un successo

(Teleborsa) - E' un successo il collocamento dela, emesso per un valore die dedicato agli investitori istituzionali. Lehanno superato dia, totalizzando ordini per un importo pari a circa. L'emissione segue quella altrettanto del primo Green Bond a novembre 2020.Il Bond conferma il focus della strategia del gruppo sulla sostenibilità. Gli scali di, gestiti da AdR, sono i primi in Europa ad aver ottenuto lasulla riduzione delle emissioni di CO2."La sostenibilità ambientale non è più solo un’opzione ma una necessità, e la decarbonizzazione del settore è un obiettivo che prendiamo sul serio", ha sottolineato, aggiungendo "lo testimonia innanzitutto avere ottenuto per primi in Europa, e per ora unici, la certificazione ACA4+, la più elevata in materia riduzione di gas serra; poi, avere anticipato al 2030, rispetto all’obiettivo di settore europeo del 2050, il totale azzeramento delle nostre emissioni di CO2; infine, aver reso questo nostro impegno cogente e monitorabile nel quadro di questa operazione finanziaria, innovativa a livello globale"."Oggi non si vola a causa dei rischi sanitari - sottolinea l'Ad di AdR - un domani non lontano sarà fuori mercato chi porrà rischi ambientali. Per questo vogliamo essere precursori nell’adottare soluzioni che preservino la connettività del futuro".L’emissione segue l’adozione di ADR di uned e` collegata a(KPI) che riguardano la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2 controllate direttamente da ADR2) ma anche quelle che dipendono da soggetti terzi ().Il piano suprevede il raggiungimento di, attraverso la costruzione diper un ammontare complessivo di 60MW,veicoli e la conversione dellaalimentata a combustibile fossile. Per quanto riguarda lo, è prevista entro il 2030 lalegate all’accessibilità in aeroporto, attraverso l’installazione di almenoper i veicoli elettrici ed ilin aeroporto. Inoltre,verrà messo a disposizione delle compagnie aeree(Sustainable Aviation Fuel) in grado di diminuire le emissioni del 60-80%.L’emissione, scadenza 30 luglio 2031, prevede una, pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di luglio, a partire da luglio 2022. Ildi emissione è statoed ila scadenza è pari a. La data prevista per il regolamento dell’emissione è il 30 aprile 2021. E' prevista l’applicazione di uno step-up sul margine modulato fino a 25 bps attivabile a partire dalla prima cedola pagabile dal 2028 fino a scadenza in caso di mancato conseguimento di uno o più Target di sostenibilità.L’operazione è stata guidata da un sindacato di banche che ha visto coinvolte, in qualità di “structuring banks” le banche Credit Agricole CIB e BofA Merrill Lynch, ed in qualità di joint bookrunners, oltre alle precedenti, Barclays, Goldman Sachs, IMI Intesa, Mediobanca, Société Générale ed UniCredit. La documentazione dell’emissione è stata elaborata con il supporto degli studi legali Legance e White & Case.