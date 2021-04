Covid, dall'EMA nessun limite all'utilizzo del vaccino AstraZeneca

AstraZeneca

(Teleborsa) - L'(EMA) ha raccomandato di continuare a somministrare una seconda dose del vaccino ditra 4 e 12 settimane dopo aver somministrato la prima, in linea con le informazioni sul prodotto, e non ha fornito alcuna indicazione in merito a particolaria cui somministrarlo. In una nota l'Agenzia ha ribadito che "ildel vaccino di AstraZeneca rimane positivo per gli adulti in tutte le fasce d'età", che ravvisa come "i benefici della vaccinazione aumentano con l'aumentare dell'età e dei tassi di infezione".Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 364.804) di cui 175.152 molecolari (ieri 188.804) e 140.548 test rapidi (ieri 176.344). Stabile ila 4,67% (ieri 4,44%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno superato quota 3,9 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 118.699 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 42 in meno, 2.979 totali), sia quello deglicon sintomi, 654 in meno rispetto a ieri (sono 21.440 in totale).