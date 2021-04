Stabile la Borsa di New York. Preoccupa l'innalzamento delle tasse di Biden

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ile si posiziona su 33.779 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.144 punti. In frazionale progresso il(+0,37%); senza direzione l'(+0,19%).Gli investitori si preparano a concludere una settimana al ribasso a causa delle preoccupazioni per il possibile aumento delle imposte sulle plusvalenze che la Casa Bianca starebbe considerando, secondo le indiscrezioni dei media americani. L'potrebbe passare aldall'attuale 23,8%.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,45%) e(+0,42%).Tra i(+1,21%),(+0,55%),(+0,54%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,49%.Tra i(+9,96%),(+2,59%),(+2,24%) e(+1,54%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,19%.scende dell'1,10%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,80%.