Creval, Grivet (CFO Credit Agricole): presto cambiamenti in governance

Creval

Credit Agricole

(Teleborsa) - Dopo il successo della sua offerta pubblica di acquisto sulle azioni di(per la quale è stato necessario aumentare due volte il prezzo),si dice pronta a intervenire in tempi stretti sul management dell'istituto lombardo. La banca francese potrebbe infatti annunciare presto (prossime settimane o giorni) cambiamenti di governance, secondo quanto ha dichiarato il"I, dal momento che la struttura azionaria è drammaticamente cambiata dall'ultima assemblea", ha sottolineato, secondo quanto riporta Bloomberg, durante una call con i giornalisti. Grivet ha spiegato anche che lo "" delle azioni residue del Creval per il delisting dovrebbe essere effettuato a maggio mentre al più tardi entro la fine di aprile del prossimo anno è prevista la piena integrazione.L'istituto francese hadel capitale del Credito Valtellinese dopo il successo dell'OPA che in base ai dati provvisori ha registrato adesioni pari a 90,94%. Nei prossimi giorni verrà diffuso il dato definitivo.