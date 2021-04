Philips chiude 1° trimestre in crescita trainato da strumenti diagnostica

Philips

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con un utile delle attività correnti in perdita per 34 milioni di Euro a fronte del risultato positivo di 17 milioni archiviato nel primo trimestre 2020.rispetto ai 39 milioni precedenti.La società ha riportato unsu base comparabile;di Euro, ovvero il 9,5% delle vendite, rispetto ai 208 milioni di Euro, ovvero il 5,6% delle vendite, del primo trimestre 2020.su base comparabile sonoregistrando un incremento a doppia cifra per il business Diagnosis & Treatment e una decrescita a doppia cifra per Connected Care, rispetto a una crescita dell’80% nel primo trimestre 2020.Il cash flow operativo ha raggiunto quota 321 milioni di euro, rispetto ai 181 milioni di Euro del primo trimestre 2020. Il free cash flow è di 169 milioni di euro, rispetto a un deflusso di 15 milioni di Euro del primo trimestre 2020.La nostra crescita è trainata da un portfolio di soluzioni innovative, come nel campo della diagnosi di precisione, delle terapie guidate da immagini e della telemedicina", ha spiegato il, aggiungendo "continua ad aumentare il numero delle nostre partnership strategiche di lungo termine con gli ospedali, che si aggiungono alle oltre 50 già firmate nel 2020. Ciò dimostra la nostra abilità nel soddisfare i bisogni delle strutture sanitarie di tutto il mondo".Quanto all'outlook, il numero uno afferma "prevediamo di registrare un incremento delle vendite su base comparabile a una cifra da bassa a media (rispetto alla precedente previsione di una crescita a una cifra bassa), con un miglioramento del margine EBITA rettificato di 60-80 punti base".