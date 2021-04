Wall Street cauta con Fed e conti Big Tech

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in moderato rialzo la borsa di Wall Street, con, ma anche sullae sui dati macro che vedono la pubblicazioneTra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 34.012 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.187 punti. Leggermente positivo il(+0,37%); sulla parità l'(+0,12%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,88%),(+0,64%) e(+0,59%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,11%) e(-0,61%).del Dow Jones,(+4,15%),(+1,53%),(+1,41%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,93%.scende dell'1,30%.Calo deciso per, che segna un -1,3%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,70%),(+3,94%),(+3,69%) e(+3,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,26%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,18%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,00%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.