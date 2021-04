Cauta la Borsa di New York alla vigilia della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street continua la seduta all'insegna della prudenza con l'attenzione degli investitori concentrata sulla stagione delle trimestrali e sul meeting del Federal Open Market Committee della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 33.965 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.187 punti. In frazionale calo il(-0,33%); pressoché invariato l'(-0,05%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoAl top tra i(+1,24%),(+0,60%),(+0,58%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,74%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.Tra i(+4,13%),(+2,28%),(+2,09%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,95 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,70%.Sensibili perdite per, in calo del 2,60%.