FS Italiane, Italferr sottoscrive contratto per elettrificazione nuova linea AV Rail Baltica

(Teleborsa) - Collegareal continente con una nuova linea ad alta velocità. Con questo obiettivo ilattraverso la suaha sottoscritto in consorzio con lae lail. Il più grande progetto di elettrificazione in Europa che, – spiega FS News –, collegando i tre Stati del Baltico, farà da catalizzatore per la crescita sostenibile dei territori che attraversa e dell'Europa.Il contratto, della durata di sette anni, ha uned è il più ampio singolo contratto per un progetto di elettrificazione al mondo, a connettere tre differenti Paesi con una infrastruttura unica. FS Italiane, attraverso Italferr, si occuperà della progettazione, preparazione dei bandi di gara, assistenza tecnica al cliente e direzione lavori per l'elettrificazione della linea, con particolari attività ricomprese nella così detta "energy supply", ovvero le modalità di fornitura dell'energia all'infrastruttura per consentire il segnalamento.Gestito dall'con unper l'85% dall'Unione Europea, il progetto – fa sapere FS News – prevedeinteroperabile a doppio binario per il trasporto di passeggeri e merci, attraverso tre paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), sette stazioni passeggeri e tre nuovi terminal merci multimodali, e ulteriori connessioni con aeroporti e porti. La nuova linea ferroviaria consentirà unae sarà dotata del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System).