Mediaset, Giordani (CFO): "Obiettivo è rafforzare la nostra strategia europea"

Mediaset

(Teleborsa) - La scelta didi trasferire la sede legale in Olanda deve essere letta alla luce della strategia di creazione di un gruppo paneuropeo. Lo ha sottolineato il CFO del gruppo,, nel corso della conference call con gli analisti. "È nostra intenzione, una strategia non nuova, l'abbiamo sempre detto, vogliamo rinforzare il messaggio e dopo quello è successo nel 2020 siamo sempre più convinti della nostra scelta", ha detto. "Crediamo nel consolidamento in Europa, è raggiungibile", ha proseguito, e la decisione di trasferire la sede legale in Olanda ha proprio "l'obiettivo di facilitare la creazione di un gruppo paneuropeo" e "risponde alla necessità dirispetto all'obiettivo del consolidamento europeo".Giordani ha poi risposto a domande precise sulla presenza del gruppo in Spagna e Francia. In Europa "andremo a tentare tutte le opportunità: stiamo partecipando al processo dima dopo le parole del CEO di RTL, secondo cui è preferibile una soluzione francese, le chance per noi sono poche, nulla comunque ci vieta di partecipare", ha evidenziato il CFO del gruppo Mediaset. "Non escludo che un giorno il"verrà fatto, perché ha senso industriale, ma vogliamo cercare di essere il più possibile limpidi e guardare al futuro senza contenziosi", come invece avvenuto con il progetto, naufragato, di MFE, ha detto Giordani."Per ora - ha sottolineato successivamente Giordani - l'integrazione con Mediaset Espana non è sul tavolo, non posso escluderlo per sempre, ma. La fusione con la Spagna, ha spiegato Giordani, "era il nostro progetto iniziale, ci sono sinergie sul tavolo difficile da cogliere con due società quotate" ma dopo che il progetto è stato fermato dalla Corte di Madrid "non vogliamo più tornare nella situazione dove ogni tipo di accordo provochi contenziosi legali" con gli azionisti.Secondo i vertici del Biscione "è, soprattutto per gli effetti della pandemia Covid-19 sul business del gruppo. "Possiamo dire che puntiamo soprattutto a proteggere e rafforzare la generazione di cassa proveniente dal core business", aggiunge Giordani durante la conference call, che hanno evidenziato un utile di 139 milioni in un anno fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria.Per ladi Mediaset, che nel primo trimestre ha segnato una crescita del 6,1%, il mese di aprile "è ancora positivo sopra le attese" e l'intero secondo trimestre "segnerà sicuramente un aumento con una doppia cifra molto elevata ('very high double digit')". Lo afferma, Publitalia General Manager Marketing, che aggiunge: "Siamo molto orgogliosi che il nostro trend sia di tre trimestri consecutivi positivi e possiamo già dire" in crescita, includendo appunto il secondo di quest'anno, che si concluderà a giugno.