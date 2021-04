Mercati europei positivi. Piazza Affari sulla parità

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

BPER

Tenaris

Leonardo

Saipem

STMicroelectronics

Enel

Amplifon

Mediaset

doValue

Banca Popolare di Sondrio

Alerion Clean Power

GVS

Bff Bank

Falck Renewables

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e scambia sulla linea di parità. Gli investitori attendono il discorso del presidente USAdavanti al Congresso, con il focus sul piano di supporto economico alle famiglie, e le comunicazioni della, al termine della due giorni di riunioni.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,207. Lieve calo dell', che scende a 1.764,6 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,95%.Si riduce di poco lo, che si porta a +106 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,83%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,32%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,46%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.765 punti.Leggermente positivo il(+0,26%); pressoché invariato il(+0,07%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,49%.Decolla, con un importante progresso del 2,40%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,00%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,74%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,08%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+8,70%),(+3,91%),(+3,65%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.scende dell'1,18%.