Piteco acquista altre azioni proprie

Piteco

Piteco

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 gennaio 2020, ha provveduto all', tra il 26 e il 28 aprile 2021 inclusi, di complessive, per unpari aAl 29 aprile, la società attiva nel settore del software finanziario detiene direttamente 764.492 azioni proprie, pari al 3,788% del capitale sociale.A Milano, oggi, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,93%.