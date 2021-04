Negativa Wall Street. Continua stagione delle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 33.919 punti, con uno scarto percentuale dello 0,41%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,53%, scambiando a 4.189 punti. In frazionale calo il(-0,64%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,57%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,08%),(-0,95%) e(-0,92%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,97%.Al top tra i, si posizionano(+4,29%),(+2,95%),(+2,93%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,12%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,65%.In caduta libera, che affonda del 2,59%.