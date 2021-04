SECO: prezzo IPO fissato a 3,7 euro

(Teleborsa) -, rende noto che si èriservata a investitori istituzionali finalizzata alla, organizzato e gestito da Borsa italiana (MTA), con una domanda complessiva, al Prezzo di Offerta, di oltreLa domanda istituzionale è pervenuta da primari investitori esteri ed italiani con un'ampia diversificazione geografica che comprende Regno Unito, Stati Uniti d'America, Italia ed Europa Continentale, ed è stato allocato a Olivetti, società del Gruppo Telecom Italia, l'ordine ricevuto di circa 7.5 milioni Azioni e oggetto di comunicati stampa da parte di Seco in data 26 e 27 aprile 2021.Il prezzo di offerta delle Azioni è stato fissato in Euro 3,7 per azione. In base al Prezzo di Offerta, la capitalizzazione della Società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a Euro 397,3 milioni.