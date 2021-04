Wall Street in ribasso. Male i titoli tech ed energetici

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

informatica

materiali

Amgen

Merck

Chevron

DOW

IBM

Cisco Systems

Tesla Motors

Moderna

Stericycle

Vertex Pharmaceuticals

Seagate Technology

Nxp Semiconductors N V

KLA-Tencor

Citrix Systems

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,62%, scambiando a 4.185 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,50%; con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,51%). Gli indici sonomentre gli operatori pesano le trimestrali uscite in questi giorni. Intanto, i dati economici mostrano potenziali pressioni sull'inflazione.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,90%),(-1,12%) e(-0,94%).del Dow Jones,(+2,16%) e(+1,32%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Crolla, con una flessione del 2,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,97%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,85%),(+3,83%),(+3,54%) e(+3,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,00%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,95%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,02%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,00%.