Eni, collocati bond per 2 miliardi. Ordini per più di 7 miliardi di euro

Eni

(Teleborsa) -ha lanciato oggi due emissioni obbligazionarie perpetue subordinate ibride del valore nominale. Le obbligazioni ibride, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto, principalmente da Regno Unito, Francia, Germania e Italia.In particolare, la prima emissione perpetua subordinata ibrida ammonta a 1 miliardo di euro, con periodo di "non-call" di 6 anni, con un prezzo di re-offer del 100% e unafino alla prima data di reset prevista l'. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l'ultimo giorno di rimborso anticipato, l'obbligazione ibrida 6 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 220,4 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dall'11 maggio 2032 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dall'11 maggio 2047.La seconda emissione perpetua subordinata ibrida ammonta sempre a 1 miliardo di euro, con periodo di "non-call" di 9 anni, con un prezzo di re-offer del 99,607% e unafino alla prima data di reset prevista l'. A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l'ultimo giorno di rimborso anticipato, l'obbligazione ibrida 9 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 277,1 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dall'11 maggio 2035 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dall'11 maggio 2050.La data diprevista per le obbligazioni ibride è l'11 maggio 2021. Le obbligazioni ibride sono regolate dalla legge inglese e saranno negoziate alla Borsa del Lussemburgo.