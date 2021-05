La Roma vola in Borsa dopo la nomina di José Mourinho a nuovo allenatore

A.S. Roma

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra unasui valori precedenti e si attesta a 0,3335. Lo scatto a Piazza Affari è arrivato dopo a nomina didella Roma, dalla prossima stagione. Ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra fino al 2024: prenderà il posto di Paulo Fonseca a fine stagione.Il tecnico portoghese ha commentato la notizia dicendo: "L'incredibile passione dei tifosi romanisti mi ha convinto ad accettare l'incarico e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione". Mourinho nei giorni scorsi aveva detto per la prima volta che sarebbe potuto tornare in Serie A e allenare una squadra che non fosse l'Inter, ma nOperativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,3583 e successiva a 0,4328. Supporto a 0,2838.