Borse europee positive. A Milano denaro sulle banche

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, dopo la seduta in rally della vigilia e con gli investitori che nuovi spunti per proseguire gli acquisti analizzando le trimestrali.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Lieve aumento dell', che sale a 1.792,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,4%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,49%,avanza dello 0,23%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,42%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 26.965 punti.di Milano, troviamo(+4,92%),(+2,21%),(+2,14%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,60%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.di Milano,(+2,96%),(+2,14%),(+1,92%) e(+1,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%.