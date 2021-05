La Borsa di New York è in leggero rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,27% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che scambia a 4.162 punti (+0,10%). In lieve ribasso il(-0,43%); sui livelli della vigilia l'(-0,14%).Leestendono le perdite subite ieri dopo il piano del presidente Joe Biden per sostenere le deroghe alla proprietà intellettuale durante la pandemia.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,74%) e(+0,41%). Nel listino, i settori(-0,75%),(-0,53%) e(-0,50%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+0,71%),(+0,68%),(+0,66%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.Tentenna, che cede lo 0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,50%),(+2,42%),(+2,05%) e(+1,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,87%.In caduta libera, che affonda del 2,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.