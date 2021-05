Panariagroup, CdA ritiene adeguato corrispettivo di 1,85 euro per azioni di OPA

Panariagroup Industrie Ceramiche

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha approvato il "Comunicato dell'Emittente", esprimendo le proprie valutazioni in merito all' promossa da Finpanaria su massime 11.389.406 azioni ordinarie di Panaria.In particolare, il consiglio di amministrazione, all'unanimità, ha ritenuto, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo diordinaria Panaria portata in adesione all'offerta. Il board ha tenuto conto della fairness opinion rilasciata da Houlihan Lokey, in qualità di esperto indipendente del CdA e degli amministratori indipendenti dell'emittente, e del parere degli amministratori indipendenti.