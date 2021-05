Mercati europei positivi, Milano inclusa

FTSE MIB

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Unipol

STMicroelectronics

A2A

CNH Industrial

Tenaris

Inwit

Campari

Leonardo

Carel Industries

Technogym

Brunello Cucinelli

Bff Bank

Mediaset

Sesa

GVS

(Teleborsa) -dopo aver sbandato in scia al dato deludente sul mercato del lavoro americano. Sulla stessa scia rialzista il. A Wall Street si registrano scambi al rialzo per l'Sul Forex, segno più per l', che mostra un aumento dello 0,78%. L'continua gli scambi a 1.834,4 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,09%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 64,82 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +113 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,91%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,34%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,76%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,45%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,48%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.924 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,30%),(+2,79%),(+2,01%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,11%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,65%),(+5,05%),(+4,38%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.