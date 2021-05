Wall Street parte prudente dopo occupati USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Parte positiva ma con prudenza per la borsa di Wall Street dopo il dato deludente sul mercato del lavoro statunitense : nel mese di aprile negli Stati Uniti sono stati creati meno posti di lavoro del previsto e la disoccupazione è salita a sorpresa.Sulle prime rilevazioni, ilriporta una variazione pari a -0,01% mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.215 punti. Positivo il(+0,83%) con i titoli tecnologici al rialzo poiché i rendimenti del Tesoro sono calati bruscamente dopo il dato sul lavoro USA; sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,36%).(+0,85%),(+0,85%) e(+0,53%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,69%) e(-0,68%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,52%),(+1,48%),(+1,28%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,28%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Tra i(+3,82%),(+2,62%),(+2,29%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,01%.