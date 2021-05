Eventi e scadenze: settimana del 10 maggio 2021

3 D Systems

(Teleborsa) -Bit Milano - La Borsa internazionale del Turismo, si terrà in forma digitale, rinnovando l’appuntamento dedicato al mondo del viaggio a 360 gradi. Opportunità di incontri di business tra gli operatori che avranno la possibilità di entrare in contatto con potenziali buyer e accedere al calendario di appuntamenti formativi e informativi (fino a martedì 11/05/2021)Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoCNEL - Evento istituzionale - Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione Europea - In collegamento telematicoConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteriTesoro - Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione degli schemi di bilancio individuale e consolidato al 31 marzo 2021 ed earnings call sui risultati consolidati- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del bilancio consolidato intermedio al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021- Assemblea: Riapertura dei termini e riduzione della soglia per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (in seconda convocazione il 19 maggio 2021)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveThe Global Banking Forum: le sfide che attendono banca e finanza - Evento promosso da Eccellenze d’Impresa, in diretta streaming, dove i principali protagonisti del mondo del credito e della finanza si confronteranno sulle nuove sfide tecnologiche e sulle opportunità di mercato. I temi principali saranno l'evoluzione del sistema bancario in Italia e nel mondo, la trasformazione digitale di banche e finanza, la canalizzazione del risparmio verso il sistema delle imprese e gli strumenti finanziari per sostenere lo sviluppo oltre la crisiG20 - Secondo Development Working Group Meeting - Roma (fino a mercoledì 12/05/2021)OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generali11.00 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzierà, al Quirinale, la Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 2021 (diretta streaming e su Rai Uno)15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Assemblea: Assemblea degli azionisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020- CDA: Risultati al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive(Fino a mercoledì 12/05/2021)- Appuntamento: Partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference organizzata da Midcap Partners- CDA: Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31.3.2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei principali indicatori di performance economico-finanziari relativi al I trimestre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari.- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 12 maggio prima dell'apertura di Piazza Affari- Risultati di periodoBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Asta BOT- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione della relazione consolidata del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Esame dei risultati del gruppo al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Esame ed approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Assemblea: Relazione finanziaria annuale 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call e presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione dell'informativa periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con il mercato in modalità virtuale, a cui parteciperà il top management dell'azienda.- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Informativa non sottoposta ad attività di revisione sull’andamento dei ricavi consolidati nel primo trimestre dell’esercizio 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati economico-finanziari- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione dei dati di vendita relativi al primo trimestre 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveCNEL - Evento istituzionale - Incontro: Il ruolo delle rappresentanze sociali e imprenditoriali per il rilancio del Paese -Diretta streamingG20 - Secondo Education Working Group Meeting - Roma (fino a venerdì 14/05/2021)14.45 - Camera dei Deputati – Audizione Abi su applicazione del "superbonus 110%" - L'Audizione Abi sarà alla Camera dei Deputati – Commissione Riunite Ambiente e Attività Produttive. Partecipa Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festività (fino a venerdì 14/05/2021)Singapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 Marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della prima trimestrale 2021 e relativa conference call- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame dell'informativa finanziaria al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione prima trimestrale 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del primo trimestre 2021 con Frederik Geertman, AD del Gruppo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (prima convocazione)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei dati finanziari- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Esame ed approvazione della relazione trimestrale (I trimestre 2021)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della trimestrale consolidata al 31.03.2021- Appuntamento: Presentazione dei risultati ad analisti e investitori- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- CDA: Approvazione dell'informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2021Rating sovrano - Portogallo - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziarioRating sovrano - Olanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoTesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Pubblicazione del NAV per Azione relativo al primo trimestre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati del primo trimestre 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2021- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Esame e approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con investitori e analisti per la presentazione dei risultati finanziari- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- CDA: Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 31marzo 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione relativa al primo trimestre 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle vendite trimestrali consolidate del Gruppo SOL al 31 marzo 2021- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione il 20 maggio 2021)- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al primo trimestre dell'esercizio in corso del Gruppo Tamburi Investment Partners- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive