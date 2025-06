Apertura in leggero rialzo per i mercati europei, a Milano focus sul settore bancario

FTSE MIB

Ferragamo

Philogen

Moltiply Group

Garofalo Health Care

Acea

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.A Piazza Affari occhi puntati sul settore bancario e alle ultime novità sul fronte del risiko bancario. Dopo le indiscrezioni della giornata di ieri, la BCE ha dato l'okper acquisire il controllo diretto die quello indiretto di, nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio volontaria annunciata sulla totalità delle azioni Mediobanca. ha invece annunciato che riconoscerà unper ogni azioneportata in adesione alla propria offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, nel caso in cui venga superata la soglia del 90% del capitale sociale di illimity Bank.Sul, è stata confermata la crescita del PIL spagnolo nel 1° trimestre 2025 . Secondo l', che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un, in linea con quanto indicato nella stima preliminare e inferiore alle stime del consensus che indicavano un +0,7%.In Francia, invece, è stabile la fiducia dei consumatori nel mese di giugno . Il relativo indice, calcolato dall'(INSEE), è stato indicato ai, in linea con il mese precedente. Il dato è però più basso delle attese degli analisti che indicavano 89 punti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Lieve aumento dell', che sale a 3.333,5 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,79%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +86 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, guadagno moderato per, che avanza dello 0,35%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,42% a 39.638 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 42.069 punti.Pressoché invariato il(+0,13%); poco sopra la parità il(+0,37%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,89%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,63%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,11%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,47%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,58%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.di Milano,(+2,39%),(+1,53%),(+1,36%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,90%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%.Tentenna, che cede l'1,06%.