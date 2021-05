OPA ASTM, Gavio e Ardian alzano a 28 euro il corrispettivo

ASTM

(Teleborsa) - L'OPA finalizzata al delisting della famiglia Gavio e del fondo francese Ardian su, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, è stata rivista al rialzo e contestualmente allungata. Con una comunicazione nella tarda serata di venerdì, il prezzo corrisposto ad azione è passato, e la scadenza dell'offerta prorogata alIl nuovo corrispettivo incorpora uncirca rispetto al prezzo ufficiale del titolo registrato in data 19 febbraio 2021 ( data di annuncio dell'offerta ), pari ad 19,88 euro, e un premio pari al 49,1% rispetto alla media ponderata per i volumi scambiati dei prezzi registrati dalle azioni nei sei mesi precedenti la data di annuncio.La scadenza inizialmente individuata per aderire all'offerta erae a venerdì 7 maggio, come si legge nel comunicato Naf 2 (veicolo controllato al 60% da Aurelia (famiglia Gavio) e al 40% dal fondo Ardian), erano state portate in adesione all'offerta 21.091.864 azioni, pari al 31,510% dei titoli oggetto dell'operazione. A fronte del nuovo corrispettivo, il controvalore massimo complessivo dell'offerta, in caso di adesione totalitaria, sarà pari a 1.845.955.776 euro.Nel ribadire ladell'offerta, viene sottolineato che "il corrispettivo di euro 25,60, con l'integrazione di euro 2,40, e così per complessivi massimi euro 28,00 per ciascuna azione oggetto dell'offerta, è, ferma la condizione sulla soglia del 90% indicata nel documento di offerta".Alla luce dell'aumento del corrispettivo, Naf 2 ha: Lazard Asset Management LLC il 5,4% del capitale sociale, Lexcor Master Fund c/o Marble Bar Asset Management LLP lo 0,5%, Varenne Capital Partners circa l'1,4%, Sycomore AM circa l'1,03%, GLG Partners LP circa lo 0,2% e Melqart Opportunities Master Fund Limited circa l'1%.