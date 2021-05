Wall Street parte a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza con segni misti per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall'andamento contrastato mostrato dai future sugli indici a stelle e strisce. L'attenzione degli investitori è in parte concentrata dal settore energetico e dalle ricadute del. A ciò si aggiunge ilche sta alimentando i timori che l'inflazione intaccherà il rimbalzo dell'economia statunitense, con ripercussioni anche sui grandi rialzi del mercato azionario.Sulle prime rivelazioni, ilmostra un rialzo dello 0,45%; mentre, al contrario, l'rimane a 4.229 punti. Negativo il(-0,98%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,23%).Tra le società che hanno annunciato i risultati trimestrali, sotto i riflettoriSi distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,18%),(+1,18%) e(+0,85%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,02%),(-0,96%) e(-0,46%).Al top tra i(+2,14%),(+1,88%),(+1,37%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,15%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.(+2,24%),(+2,15%),(+2,00%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,86%.Crolla, con una flessione del 2,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,29%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,29%.