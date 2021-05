Giornata drammatica a Wall Street. A picco energetici e industriali

S&P-500

(Teleborsa) -, che scambia con una pesante flessione dell'1,64%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.139 punti. Poco sotto la parità il(-0,46%); sulla stessa linea, in discesa l'(-1,11%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,54%),(-1,91%) e(-1,83%).Il rally dei prezzi delle materie prime sta alimentato la preoccupazione che l'statunitense e i grandi rialzi realizzati in borsa. Ilnon riguarda però solo i titoli tecnologici: si è allargato anche ai. "C'è stata un'intensificazione e un'accelerazione della rotazione del mercato verso settori più esposti sia a una reflazione economica (quindi ciclica) che a un'inflazione in aumento", ha scritto in una nota Tom Essaye, fondatore di Sevens Report.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,8%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,61%.Crolla, con una flessione del 3,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,78%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,35%),(+1,99%),(+1,54%) e(+1,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.In caduta libera, che affonda del 3,26%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,23 punti percentuali.