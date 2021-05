In rosso Wall Street. Continua il sell-off dei titoli tecnologici

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

(Teleborsa) - Dopo la seduta in rosso di ieri,, in flessione dello 0,88% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 4.138 punti, in calo dell'1,19%. Variazioni negative per il(-1,46%); come pure, in ribasso l'(-1,21%).Ilprime sta alimentato la preoccupazione che l'inflazione intaccherà il rimbalzo dell'economia statunitense e i grandi rialzi realizzati in borsa dai titoli "vincitori" della pandemia. Per questo continua il. "C'è stata un'intensificazione e un'verso settori più esposti sia a una reflazione economica (quindi ciclica) che a un'inflazione in aumento", ha scritto in una nota Tom Essaye, fondatore di Sevens Report.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,31%),(-1,66%) e(-1,63%).del Dow Jones,(+1,02%),(+1,01%),(+1,00%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,42%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,21%.In caduta libera, che affonda del 2,14%.scende dell'1,99%.Al top tra i, si posizionano(+1,01%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,26%.Sensibili perdite per, in calo del 3,23%.