Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura debole per la Borsa di New York, che sconta ancora le preoccupazioni di una impennata inflazionistica, soprattutto il comparto tecnologico che sta sperimentando delle carenze di materie prime. Ilsi attesta a 34.743 punti, al contrario, perde terreno l', che si ferma a 4.188 punti, ritracciando dell'1,04%. Pessimo il(-2,63%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,26%).(+1,01%) e(+0,77%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-2,53%),(-1,95%) e(-1,91%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,18%),(+1,81%),(+1,40%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,95%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,65 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,58%.Sensibili perdite per, in calo del 2,09%.Tra i(+2,93%),(+2,78%),(+2,23%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,99%.In apnea, che arretra del 6,46%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,44%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,21%.