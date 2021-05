In rosso la Borsa americana. Pesa l'inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

materiali

Chevron

Merck

Home Depot

Microsoft

Cisco Systems

Apple

Regeneron Pharmaceuticals

Intuit

Alexion Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals

Tripadvisor

Applied Materials

Western Digital

Lam Research

(Teleborsa) -, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,15%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 4.094 punti, ritracciando dell'1,41%. Pesante il(-1,96%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,4%).Le azioni statunitensi sono in ribasso per il terzo giorno di fila e i rendimenti delle obbligazioni sono in aumentato dopo che è stato diffuso il dato sull'inflazione USA di aprile: i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto, facendo crescere ladel Paese nordamericano.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,21%),(-2,16%) e(-1,77%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,15%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,45%.Affonda, con un ribasso del 2,15%.Crolla, con una flessione del 2,03%.Al top tra i, si posizionano(+2,19%),(+1,33%),(+0,98%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,26%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,04%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,00%.