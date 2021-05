A2A ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

A2A

(Teleborsa) -ha comunicato l'in forza della delibera dell'Assemblea dei Soci, parte ordinaria, tenutasi lo scorso 29 aprile 2021.Il programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione ha le seguenti finalità, sempre nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa vigente in materia:- le operazioni di acquisto di azioni proprie verranno effettuate per perseguire finalità di sviluppo, come le operazioni connesse a progetti industriali coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari;- le operazioni di disposizione di azioni proprie, anche successive, potranno essere effettuate per perseguire finalità quali operazioni connesse alla gestione corrente della Società e operazioni connesse a progetti industriali coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari.L'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie non potrà essere superiore a diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.Gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita, delle azioni proprie acquistate in base all'autorizzazione assembleare o comunque già in portafoglio della Società potranno essere effettuati:(i) mediante operazioni in denaro, e in tal caso le vendite dovranno essere effettuate nella borsa di quotazione e/o fuori borsa, ad un prezzo non superiore del 5% e non inferiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione (include, ad esempio, assegnazioni ai dipendenti; dividendi in azioni), nell’ambito di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, edin tal caso senza limiti di prezzo; (iii) mediante l’utilizzazione delle azioni proprie per operazioni di permuta o conferimento o anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale od operazioni di finanziamento che implichino l’assegnazione o disposizione di azioni proprie (ad esempio, al servizio di strumenti finanziari scambiabili in azioni, obbligazioni convertibili, bond o warrant).Il numero massimo di azioni proprie complessivamente detenibili in forza della sopra richiamata delibera assembleare è fissato in 313.290.527, tenuto conto delle azioni già possedute da A2A e da sue controllate, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale. A2A attualmente detiene 23.721.421 azioni proprie, pari allo 0,757% del capitale sociale della Società.Il numero massimo di azioni acquistabili in esecuzione del Programma è stato fissato in n. 63.000.000 pari al 2,011% del capitale sociale di A2A e che indicativamente, al 13 maggio 2021 - considerando il prezzo di riferimento pari a 1,6710 euro per azione - corrisponderebbe a circa 105 milioni di euro.Sul listino milanese, oggi, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,00% sui valori precedenti.