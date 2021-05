Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

Microsoft

Salesforce.Com

Chevron

Apple

Walt Disney

Honeywell International

Bed Bath & Beyond

Altera

Microsoft

Facebook

Twenty-First Century Fox

FOX

Lam Research

NetApp

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street apre l'ultima seduta della settimana con tono positivo cercando mettersi almeno temporaneamente alle spalle i timori sull'inflazione e tornare a concentrarsi sulla ripresa dell'economia.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,56%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In rialzo il(+1,13%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,91%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,76%),(+1,24%) e(+0,96%).Tra i(+2,28%),(+1,94%),(+1,70%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,80%.In apnea, che arretra del 2,70%.(+3,13%),(+2,36%),(+2,28%) e(+2,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.