Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia alla performance negativa di Wall Street ed al nuovo. I mercati risentono ancora dell'avversione al rischio degli operatori, che guardano con attenzione alle prossime mosse delle banche centrali. Chiuse per la festività della nascita di Buddha le borse di(+1,23%).A piccoin chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,28%, mentre il Topix perde lo 0,49%.Incerte le borse cinesi cnche perde lo 0,70%, mentre tiene megliocon un piccolo passo in avanti dello 0,13%. Tentennacon un -0,08%.Fra le borse che chiuderanno più tardi gli scambi in rossocon perdite dello 0,8%,che arretra dell'1% edello 0,4%.Leggermente negativo(-0,19%); come pure, in netto peggioramento(-1,83%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 18 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%.Il rendimento dell'è pari allo 0,08%, mentre il rendimento delscambia al 3,14%.