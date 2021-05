Igeamed, definiti i dettagli dell'acquisizione del 100% di &Poi Medica

Igeamed

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e specializzata nella fornitura di soluzioni nel campo dei servizi di medicina del lavoro, ha, società specializzata nelle attività sanitarie per le aziende e operante nel nord est Italia, dalla società Igeam. Le parti hanno definito il, che sarà corrisposto come segue: 750 mila euro alla stipula del contratto di acquisto tramite compensazione con i crediti commerciali che Igeamed vanta nei confronti di Igeam, e i restanti 91.891 euro con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2021.L'operazione si inserisce in un progetto più ampio che prevede una successivadella società &Poi Medica in Igeamed, con l'obiettivo di realizzare sinergie di business e di razionalizzazione della sua struttura dei costi. "Siamo soddisfatti di essere riusciti a perfezionare questa operazione, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso - ha commentato, presidente della società - Per Igeamed questa acquisizione, oltre all'apporto economico, porta con sé molteplici punti di forza. La &Poi Medica infatti, con la quale Igeamed collabora da tempo, è ben presente nel settore dei presidi medicali per le grandi aziende del settore Oil&Gas ma anche nel settore dei beni di largo consumo, per l’emittente di grande interesse"."L'operazione è un primo passo verso lanel settore della Medicina del Lavoro in Italia ed è coerente con quanto dichiarato nelle linee guida strategiche in sede di quotazione al mercato - ha aggiunto Casciani - Il management di Igeamed sta attualmente considerando e vagliandoper favorire la crescita attraverso linee esterne".