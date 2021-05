Borse asiatiche poco mosse. Positiva Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 14.417 punti.I mercati asiatici si muovono comunque. Si attendono i dati chiave dell'inflazione degli Stati Uniti e si guarda alla grande volatilità del mercato delle criptovalute, con ilche ha cercato di stabilizzarsi dopo aver pesantemente accusato la notizia del giro di vite della Cina sul mining e gli scambi della criptovaluta.Leggermente negativo(-0,34%); sulla stessa linea, in lieve ribasso(-0,45%).In frazionale progresso(+0,42%); pressoché invariato(+0,17%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,06%.Il rendimento dell'scambia allo 0,08%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,07%.