Seduta positiva per i mercati asiatici

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,60%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina in crescita del 2,06%. I mercati asiatici sono saliti, allontanando anche i timori per una salita repentina dell'inflazione.Buona la prestazione di(+1,37%); come pure, in frazionale progresso(+0,61%).Guadagni frazionali per(+0,24%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+0,82%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%.Il rendimento per l'è pari allo 0,08%, mentre il rendimento deltratta al 3,09%.