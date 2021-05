Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva ma prudente per la borsa di Wall Street. A contribuire ai rialzi c'è l'ottimismo sulle riaperture mentre continua la stagione delle trimestrali societarie.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,19%, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 4.212 punti. In moderato rialzo il(+0,62%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,41%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,74%),(+0,58%) e(+0,56%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,65%) e(-0,52%).del Dow Jones,(+1,16%),(+0,99%),(+0,93%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+2,50%),(+1,87%),(+1,58%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%.