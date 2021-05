Wall Street debole, deludono dati USA

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

Boeing

Walt Disney

Honeywell International

Amgen

Merck

Chevron

Applied Materials

Moderna

Baidu

American Airlines

Seagate Technology

Micron Technology

Amgen

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Si muove con debolezza la borsa di Wall Street confermando l'avvio prudente degli indici statunitensi, mentre tornano a smorzarsi i timori di surriscaldamento dell'economia USA e di impennate inflazionistiche.Sul fronte macroeconomico l' Indice S&P/Case Shiller , che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni nelle 20 principali città americane, è salito del 13,3% risultando superiore al consensus. L'Indice Prezzi Abitazioni pubblicato dalla(FHFA) è cresciuto dell'1,4% a marzo rispetto al mese precedente dal +1,1% precedente. Laha comunicato che il proprio indice, che misura l' andamento dell'attività manifatturiera del Quinto Distretto , si è attestato nel mese di maggio a 18 punti superiore alla lettura di aprile, pari a 17 punti ma inferiore alle attese degli addetti ai lavori. Ilha comunicato che ad aprile le vendite di nuove abitazioni sono diminuite del 5,9% rispetto al mese precedente deludendo le aspettative del mercato.Tra gli indici americani, ilsi attesta sui valori della vigilia a 34.396 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.193 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,08%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,15%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,68%) e(-0,86%).del Dow Jones,(+1,74%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,58%.scende dell'1,57%.Al top tra i, si posizionano(+2,22%),(+2,10%),(+2,08%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,69%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,13%.In caduta libera, che affonda del 2,08%.