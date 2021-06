Borse asiatiche poco mosse. Moderate perdite a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, si è mosso sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,23%, mentre, al contrario, incolore(-0,11%), che archivia la seduta sui livelli della vigilia. I mercati azionari asiatici nono sono comunque troppo mossi, anche perché gli investitori guardano aidi questa settimana: questi probabilmente offriranno indizi sulla salute dell'economia globale.Leggermente positivo(+0,55%); con analoga direzione, in frazionale progresso(+0,5%).Sulla parità(-0,03%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato(-0,07%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,11%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,04%.Il rendimento per l'è pari allo 0,08%, mentre il rendimento deltratta al 3,07%.