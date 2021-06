Wall Street prudente aspetta Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la borsa di Wall Street dopo un avvio in rialzo seguito al lungo weekend festivo. Tra gli addetti ai lavori sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro statunitense, in arrivo venerdì. In settimana, ci saranno anche ildella Fed e il dato ADP sull'occupazione nel settore privato, oltre al consueto dato settimanale sulle richieste dei sussidi di disoccupazione.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,27%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.207 punti. Sulla parità il(-0,07%); come pure, senza direzione l'(-0,08%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,24%),(+1,37%) e(+0,77%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,53%) e(-0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,88%),(+2,70%),(+2,38%) e(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.scende dell'1,94%.Calo deciso per, che segna un -1,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,12%.Tra i(+3,22%),(+2,83%),(+2,45%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Affonda, con un ribasso del 2,28%.Crolla, con una flessione del 2,27%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,20%.