Borse europee prudenti. Milano in scia sosta sulla parità

(Teleborsa) -, che assieme a Piazza Affari viaggiano a cavallo della parità, mentre fa leggermente meglio la City di Londra, grazie anche ai progressi dell'emergenza sanitaria, che nelle ultime 24 ore ha evidenziato zero vittime da Covid. Resta alta la cautela in attesa di alcuni importanti dati macro USA, in particolare quello sul mercato del lavoro in uscita venerdì.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,221. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.900,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente,avanza dello 0,38%, e senza slancio, che negozia con un -0,04%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 27.755 punti, sui livelli della vigilia.In frazionale calo il(-0,21%); guadagni frazionali per il(+0,69%).di Milano, troviamo(+6,52%),(+1,45%),(+1,24%) e(+0,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede l'1,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,14%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,13%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,81%),(+2,68%),(+2,43%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,13%.