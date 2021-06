FS Italiane, CdA nomina Luigi Ferraris Amministratore delegato

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Nicoletta Giadrossi dopo la nomina da parte dell’Assemblea dei soci del 26 maggio scorso, ha nominato Luigi Ferraris Amministratore Delegato per il triennio 2021-2023.Il nuovo CdA è composto inoltre da Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla, Alessandra Bucci e Riccardo Barbieri Hermitte. Silvia Candiani ha deciso di rinunciare alla carica di consigliere, avendo meglio valutato l'impegno che sarà richiesto per il triennio rispetto all'attività manageriale che già svolge.Il Consiglio ha quindi dato mandato alla Presidente di convocare l’Assemblea per procedere alla nomina del nuovo consigliere.