OPA Carraro, periodo di adesione prorogato all'8 giugno

Carraro

(Teleborsa) - Il termine del periodo di adesione all' OPA sulle azionilanciata da Fly, società veicolo della famiglia Carraro, è stato prorogato dal 4 all'8 giugno 2021.La decisione - spiega una nota - è legata al fatto che "l'offerente non ha intenzione di incrementare ulteriormente il corrispettivo dell'Offerta e intende "cominciare il dialogo con la banca finanziatrice al fine di ottenere dalla stessa il consenso per poter rinunciare alla condizione di efficacia" (ovvero il raggiungimento del 95% del capitale) cui "non può rinunciare in difetto di tale consenso, come previsto dal Documento di Offerta".Nella nota Fly ricorda che in base al Documento di Offerta "tale condizione di efficacia potrà essere rinunciata solo nel caso in cui raggiungerà complessivamente almeno il 90% del capitale di Carraro".Restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta.Il giorno 8 giugno 2021 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno utile per aderire all’Offerta