Wall Street positiva dopo i dati sul mercato del lavoro

(Teleborsa) -con ilche sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.217 punti (+0,56%). Positivo il(+0,96%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,62%).A spingere le quotazioni di Wall Street sono i, usciti un'ora prima dell'Opening Bell. Il tasso di disoccupazione è calato al 5,8% a maggio e sono stati aggiunti 559 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (dato però inferiore alle attese).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,08%),(+0,64%) e(+0,63%).del Dow Jones,(+1,20%),(+1,18%),(+0,99%) e(+0,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,18%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.Al top tra i, si posizionano(+3,25%),(+2,15%),(+2,08%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,66%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%.