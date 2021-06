Borse europee deboli. Limita le perdite Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,44%. A dominare la scena oggi sono stati il meeting della BCE e i nuovi dati sull'inflazione USA . Sul primo punto, la Banca centrale europea ha confermato l': tassi ai minimi e accelerazione acquisti PEPP. L'a maggio ha registrato un +5% su base annuale, ai massimi da agosto 2008.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,217. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 69,74 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +100 punti base, con un decremento di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,75%.è stabile, riportando un moderato -0,06%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,26%.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 25.638 punti, con uno scarto percentuale dello 0,40%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 28.096 punti.Leggermente negativo il(-0,63%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso il(-0,24%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in rialzo del 4,06% rispetto ai precedenti 1,97 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,5 miliardi.Tra i 435 titoli scambiati sul listino milanese, 152 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 239 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 44 azioni.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,73%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,39%.Tra i(+5,12%),(+3,12%),(+1,23%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,06%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,86%.Affonda, con un ribasso del 2,24%.