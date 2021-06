Saipem, CFO Paccioretti nominato Dirigente Preposto a redazione documenti contabili

Saipem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari,della Società, con la responsabilità delle funzioni Amministrazione, Finanza e Controllo.Lo fa sapere la stessa Saipem con una nota aggiungendo che "in conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa che Antonio Paccioretti non detiene azioni della Società".