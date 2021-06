GEL, operatività sull'acquisto di azioni proprie

GEL

(Teleborsa) -ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2020,, tra il 7 e l'11 giugno 2021, complessiveal prezzo medio di 1,104 euro, per unpari aA seguito degli acquisti comunicati oggi, 14 giugno, la società attiva in Italia nel mercato del water treatment detiene complessivamente 108.125 azioni proprie, pari a circa l'1,5033% del capitale sociale.Nel frattempo, in Borsa,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 1,08 euro.