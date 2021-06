Enel, completato rifinanziamento parziale di quattro serie obbligazioni convenzionali

Enel

(Teleborsa) - Si è conclusa l’la società finanziaria di diritto olandese controllata da, lo scorso 8 giugno, volta al riacquisto, e alla successiva cancellazione, di parte di: Obbligazioni da 2,5 miliardi di euro emesse il 17 settembre 2009, con scadenza 14 settembre 2022 e cedola 5,000% (ISIN XS0452187916); Obbligazioni da 1,0 miliardi di euro emesse il 15 ottobre 2012, con scadenza 17 aprile 2023 e cedola 4,875% (ISIN XS0842659426); Obbligazioni da 1,5 miliardi di euro emesse il 27 gennaio 2015, con scadenza 27 gennaio 2025 e cedola 1,966% (ISIN XS1176079843); Obbligazioni da 1,3 miliardi di euro emessi il 1° giugno 2016, con scadenza 1° giugno 2026 e cedola 1,375% (ISIN XS1425966287).In linea con l’attualedi Gruppo, l’operazione di liability management insieme alla nuova emissione del “Sustainability-Linked bond” multi-tranche, lanciato lo scorso 8 giugno, accelererà ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi di Gruppo legati al rapporto tra le fonti di finanziamento sostenibile e l’indebitamento lordo totale del Gruppo stesso, fissato al 48% nel 2023 e oltre il 70% nel 2030.Con la conclusione della Tender Offer, EFI riacquisterà per cassa parte delle suddette obbligazioni convenzionali per un ammontare nominale complessivo pari a 1.069.426.000 di euro. EFI ha quindi esercitato il diritto previsto dai termini e condizioni della Tender Offer di aumentare, a sua discrezione, l’ammontare delle obbligazioni da riacquistare, originariamente stabilito in un importo target complessivo massimo pari a 1 miliardo di euro.Ilè previsto avvenga in data 17 giugno 2021, contestualmente al regolamento dell’emissione del “Sustainability-Linked bond” multi-tranche lanciato dalla stessa EFI lo scorso 8 giugno 2021.Per la realizzazione dell’operazione EFI si è avvalsa di un sindacato di banche nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di Dealer Managers, Banca Akros – Gruppo Banco BPM, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale e UniCredit.