Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Prosegue con debolezza la borsa di Wall Street con gli investitori in attesa della riunione della Federal Reserve in programma oggi e domani (15-16 giugno): non sono attese variazioni alla politica monetaria, ma si analizzerà lo statement conclusivo per cogliere segnali di un possibile tapering.Tra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,38%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.244 punti. Leggermente negativo il(-0,6%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,36%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-0,77%),(-0,70%) e(-0,52%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,83%),(+1,54%),(+0,69%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,41%.Al top tra i, si posizionano(+2,44%),(+1,19%),(+1,16%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,24%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,40%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,63%.